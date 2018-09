As provas acontecerão na semana do saco cheio

Foram prorrogadas, até o dia 8 de outubro, as inscrições para a 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos. As provas acontecerão na semana do saco cheio, entre os dias 12 a 14 de outubro, em Campo Grande.

Os candidatos podem se inscrever em uma das modalidades da competição: Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. As inscrições podem ser feitas no site da prova onde concentram todas as informações www.jogosradicaisurbanos.com.br.

De acordo com a organização da competição, o prazo foi prorrogado porque muitos candidatos se inscreveram, mas não confirmaram participação mediante o pagamento do boleto.

A prova irá ocorrer nos Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa, dois pontos turísticos mais bonitos de Campo Grande. Todos os atletas receberão medalhas pela participação, além de camiseta, squezee, sacola e boné no kit do atleta.