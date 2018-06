Quarta-feira de jogos pela 10º Rodada do Brasileirão

A décima rodada do Campeonato Brasileiro da série A começou na última terça-feira (5), com o empate sem gols entre São Paulo e Internacional, no estádio Morumbi em São Paulo. Nesta quarta (6), Vitória e Chapecoense jogam às 18h30 no estádio Barradão. No mesmo horário, Botafogo e Ceará se enfrentam no Nilton Santos. Tanto para o Vitória quanto para o Ceará, vencer é de extrema importância, já que os dois times estão na zona de rebaixamento. Botafogo e Chapecoense estão no meio da tabela, e os três pontos fazem com que os clubes subam algumas posições na classificação.

Sport e Atlético-PR jogam em Recife às 20h, no estádio Ilha do Retiro. Com a vitória, o clube pernambucano fica mais forte na briga pelas primeiras posições na tabela. Para o Atlético-PR, vencer é a prioridade para afastar o risco das últimas posições. Também às 20h, o clássico paulista entre Corinthians e Santos entra em campo, na Arena Corinthians. Para a equipe santista, a vitória deixa o clube um pouco longe do G-4. Já para o Corinthians, os pontos favoráveis deixa o time vivo na disputa do G-4.

Fechando os jogos desta quarta-feira, às 20h45, o Cruzeiro, que vem de três vitórias seguidas, recebe no Mineirão o Vasco da Gama. A outra partida no mesmo horário é Grêmio e Palmeiras, em Porto Alegre, ambos lutando pelas primeiras posições da competição.

A rodada se encerra com três jogos nesta quinta-feira (7): às 19h, Paraná e Bahia, no Durival Britto em Curitiba; Fluminense e Flamengo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Às 20h, clássico mineiro entre América-MG e Atlético-MG, no estádio Independência em Belo Horizonte.

*Todos os horários citados são de Mato Grosso do Sul.

Confira a tabela de jogos e a classificação do campeonato.