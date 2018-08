O anúncio foi feito no encerramento do evento, em Fortaleza

A edição 2019 do Rally dos Sertões terá a largada em Campo Grande. No encerramento do evento, que aconteceu no sábado (25), em Fortaleza, foi feito anúncio.

O secretário-adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), Ricardo Senna acompanhou tudo junto com Jota Abussafi e os organizadores da competição.

A 26ª edição conheceu seus vencedores, com a chegada da caravana em Fortaleza, após uma especial de 200 quilômetros que saiu de Juazeiro do Norte - CE, completando um percurso de 3.607 quilômetros percorridos ao longo de sete dias. Tunico Maciel, Cristian Baumgart e Beco Andreotti, Enrico Amarante e Breno Rezende, e Wescley Dutra garantiram os títulos das categorias motos, carros, UTVs e quadriciclos, respectivamente.

Rally dos Sertões

Em 1991, o Rally dos Sertões teve sua primeira edição, com o nome de Rally São Francisco. A prova, organizada especialmente para motociclistas, foi idealizada pelo arquiteto Chico Moraes, com um trajeto que partia da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e chegava à Maceió, estado de Alagoas.