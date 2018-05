A segunda edição do Rally Auto Rodas que aconteceu no sábado (19), e no domingo (20), reuniu 32 pilotos em Campo Grande. O evento ocorreu na região do aeroporto Santa Maria e reuniu famílias e apaixonados por off Road. Os participantes tiveram um final de semana cheio de aventuras.

O objetivo do evento, além de mexer com a adrenalina dos moradores de Campo Grande, é promover o encontro entre amigos que gostam de praticar o esporte. A primeira edição do rally foi realizada em fevereiro deste ano na cidade e devido ao grande sucesso o encontrou tornou a se repetir na capital.

Após o encerramento da segunda temporada do evento na capital, os organizadores anunciaram que a terceira fase da atividade esportiva acontecerá em setembro deste ano.

Fotos: Divulgação