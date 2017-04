Real, Atlético, Monaco e Juventus avançam as semifinais da Champions

Monaco e Juventus mostraram superioridade e avançaram para as semifinais, vencendo os seus adversários, na tarde desta quarta-feira (19). As equipes italianas e francesas se juntam ao Atlético de Madrid e Real Madrid, que decidirão quem irá para a final do torneio europeu. O sorteio será no dia 21 de abril, em Nyom, Suíça, na sede da UEFA.

Barcelona (ESP) 0 x 0 Juventus (ITA)

Precisando de uma nova goleada, após perder em Turim (ITA), por 3 a 0, o Barcelona não foi feliz na tarde de hoje (19). O clube espanhol não conseguiu passar pela forte marcação italiana e empatou com a Juventus em 0 a 0, em casa, dando adeus a Champions League.

Monaco (FRA) 3 x 1 Borrusia Dortmund (ALE)

Já o Monaco segue em campanha surpreendente na competição, e passou sem surpresas pelo Borrusia Dortmund por 3 a 1, em casa. Com o placar agregado em 6 a 3, após vencer na Alemanha, por 3 a 2, o clube do Principado, avançou as semifinais da Champions League.