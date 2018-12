Neste sábado (22) Real Madrid e Al Ain, dos Emirados Árabes, decidiram a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2018, e pela terceira vez seguida, o Real conquista seu heptacampeonato.

Com a vitória por 4 a 1, são três títulos mundiais seguidos, quatro em cinco anos. Ao todo, acumula sete conquistas, quase o dobro do Milan, o segundo time que mais vezes levantou a taça, quatro. Apenas o Real Madrid, o maior campeão do mundo entre clubes, pode se orgulhar de ter essas marcas.

Com a vitória, o time merengue ampliou também a soberania da Europa sobre a América do Sul, agora são 32 títulos do Velho Continente contra 26 dos sul-americanos. Os números consolidam também uma mudança de paradigma.

Da primeira edição, em 1960, a 1994, foram 20 títulos sul-americanos contra 13 dos europeus. A partir de 1995, o Velho Continente virou o jogo e conquistaram 19 das últimas 25 taças disputadas, 11 delas nas últimas 12 temporadas.

O jogo

O time de Madri abriu o placar aos 13 minutos de jogo com o Luka Modric, dentro da área, Benzema recebe cruzamento vindo a direita, domina no peito, faz o giro e toca para trás, Modric arrisca de fora da área e abre o placar para o Real.

O segundo gol saiu na etapa final da partida, após cobrança de escanteio, a bola é cabeceada para fora da área e Llorente aproveita a sobra e bate com estilo de fora da área e amplia o placar.

O terceiro gol sai de outra cobrança de escanteio, onde o zagueiro Sergio Ramos sobe livre de marcação, e desvia para a rede.

Time árabe faz seu gol de honra, após cobrança de falta do brasileiro Caio Lucas, Shiotani dá bela cabeçada e acerta o ângulo de Courtois.

O quarto gol do Real saiu depois de uma jogada brasileira, o lateral Marcelo da um passe de três dedos, e encontra Vinicius Júnior que invade a área e toca na saída do goleiro, a bola bate no marcador e vai para o fundo do gol.