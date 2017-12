Real Madrid vence Al Jazira e decide com Grêmio título do Mundial de Clubes

Com gols de Cristiano Ronaldo e Gerard Bale, ambos no segundo tempo, o Real Madrid venceu hoje (13) por 2 a 1, de virada, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O gol da equipe árabe foi marcado, ainda no primeiro tempo, pelo brasileiro Romarinho.

Com a vitória, o time merengue, atual campeão da Europa e mundial, classificou-se para a final da competição intercontinental, no próximo sábado (16), às 15h (horário de Brasília), em Abu Dabi, onde enfrentará o Grêmio, de Porto Alegre, campeão sul-americano, que venceu ontem (12), na prorrogação, o mexicano Pachuca por 1 a 0.

Em dois lances polêmicos, nos quais a bola entrou, o juiz da partida, o brasileiro Sandro Meira Ricci, marcou falta e impedimento e anulou um gol do Real Madrid e outro do Al Jazira.

Pentacampeão e maior vencedor da competição, o Real Madrid busca o segundo título seguido do Mundial de Clubes. Já o time do técnico Renato Gaúcho tentará o bicampeonato. Também no sábado, Al Jazira e Pachuca decidem o terceiro lugar.