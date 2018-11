O governador Reinaldo Azambuja acompanhou neste domingo (25) a final masculina da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, temporada 2018/2019. Na arena montada no Parque das Nações Indígenas, Reinaldo assistiu aos jogos e conversou com torcedores.



“Fico muito feliz em termos o Open de Vôlei em Campo Grande pelo terceiro ano consecutivo. Aqui a gente vê atletas de alto nível. É uma festa para toda a torcida, pois o esporte faz essa integração”, afirmou o governador. O evento é realizado pelo Banco do Brasil e pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com o apoio do Governo do Estado.



Desde a última quarta-feira (21) duplas masculinas e femininas disputaram jogos pela 3ª etapa da competição. Mais de duas mil pessoas passaram pela arena para acompanhar as partidas, de acordo estimativa de público feita pela organização.



A dupla Pedro Solberg e Bruno Schmidt (RJ/ES) conquistou o título da etapa campo-grandense do Open e garantiu medalhas de ouro. Eles superaram Evandro e Vitor Felipe (RJ/PB) por 2 sets a 1, que ficaram com a prata. Na disputa pela medalha de bronze, Eduardo Davi e Adrielson (PR) superaram Oscar e Luciano (RJ/ES) por 2 sets a 0.