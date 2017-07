Com os estreantes Hernanes e Marcos Guilherme, o técnico Dorival Júnior relacionou 23 jogadores para o duelo com o Botafogo que será disputado na tarde deste sábado (29), às 15h (de MS), no Engenhão, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017.

O Profeta retornou ao Tricolor após sete anos e usará a camisa 15, a mesma que o consagrou como o craque do Brasileiro de 2008. Pelo São Paulo, nas passagens anteriores, foram 223 jogos: 123 vitórias, 51 empates, 49 derrotas, com 38 gols e 29 assistências, além da convocação para a Olimpíada de Pequim em 2008 (medalha de bronze).

Revelado pelo clube e bicampeão brasileiro, em 2007 e 2008, o meio-campista voltou por empréstimo de um ano do Hebei Fortune, da China. Assim como Hernanes, Marcos Guilherme também seguiu com a delegação para o Rio de Janeiro. Aos 21 anos e com mais de 150 jogos profissionais, o meia-atacante chegou ao clube por empréstimo até dezembro de 2018, do Dinamo Zagreb-CRO.

No currículo, o camisa 23 trouxe as disputas do Sul-Americano e do Mundial Sub-20 (2015), pela Seleção Brasileira. A lista de novidades para o confronto deste final de semana ainda conta com o retorno de Wellington Nem, que está recuperado de um trauma no ombro direito que o tirou da partida com o Grêmio (1 x 1) na última segunda-feira (24) – o jogador sofreu a lesão diante do Vasco da Gama (1 x 0), no dia 19.

Apesar das boas notícias, a equipe são-paulina terá alguns desfalques: Morato (cirurgia no joelho direito), Denis (tendinite no ombro), Lucas Fernandes (estiramento no posterior da coxa esquerda), Maicosuel (aprimora forma física) e Júnior Tavares (edema na coxa direita).

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão

Laterais: Bruno, Edimar e Buffarini

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda e Éder Militão

Volantes: Petros, Cícero, Jucilei e Araruna

Meias: Cueva, Hernanes, Thomaz, Shaylon e Jonatan Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcos Guilherme, Marcinho e Denilson