Começa campeonato, termina competição e os clubes não deixam de reclamar da arbitragem brasileira, que não ficam uma semana sem cometer erros no futebol. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer diminuir e efetivo, e para isso faz o trabalho de desenvolvimento e fortalecimento do quadro nacional de árbitros através do Programa de Renovação da Arbitragem Brasileira 2018 (PRAB-2018).

O início dessa nova fase está previsto é para os dias 20 de novembro e 3 de dezembro, o intuito da CBF é revelar novos valores e acelerar o processo de formação de jovens profissionais, para o futuro da arbitragem no Brasil.

A capacitação será sediada em Águas de Lindóia, Interior de São Paulo. Quem for selecionado pela Comissão Nacional de Arbitragem irá ficar concentrado em um ciclo de atividades, planejadas com três grandes pilares para a formação dos árbitros: físico, teórico e mental. As sessões de treinamentos são dividias em três períodos: manhã, tarde e noite.

O programa ainda vai contar com as orientações do corpo de instrutores da Escola Nacional de Árbitros de Futebol (ENAF). A primeira turma que irá se apresentar é composta por 26 árbitros e assistentes e fica responsável aos treinos entre os dias 20 e 29 de novembro. O grupo seguinte contará com 28 integrantes e fica reunida nos dias 3 e 12 de dezembro.