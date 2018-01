Reunião na FFMS sela liberação do Estádio Arthur Marinho

De acordo o Presidente da FFMS, os laudos do estádios já estão encaminhados

Foi realizado na última terça-feira(02) na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, reunião entre dirigentes para tratar da liberação do estádio Arthur Marinho.

Participaram da reunião o Presidente da FFMS Francisco Cezário de Oliveira, o Vice Marco Antonio Tavares, o Presidente da LEC Leôncio Ribeiro Raldes, outros dirigentes da Liga e o Presidente do Corumbaense Luiz Bosco.

Alfredo Zamlutti, ex-Presidente da FFMS solicitou ao Presidente Francisco Cezário uma reunião para que houvesse entendimento entre as partes que chegaram a um acordo.

De acordo o Presidente da FFMS Francisco Cezário, os laudos do estádios já estão encaminhados e o Corumbaense mandará lá seus jogos do Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro.