Rodada do Brasileirão tem Vasco e Flamengo, o Clássico dos Milhões

A Série A do Campeonato Brasileiro inicia, neste sábado a sua 12ª rodada, com destaque para o clássico Vasco x Flamengo, em São Januário, já que o mando de campo é vascaíno e a torcida do clube será grande maioria no estádio. Isto porque apenas 5% dos cerca de 20 mil ingressos à venda para a partida foram destinados à torcida rubro-negra.

O jogo, marcado para começar às 17h (de MS), leva a campo uma das maiores rivalidades do futebol carioca e brasileiro, desde que os dois clubes começaram a se enfrentar, em 1923. E ficou conhecido como Clássico dos Milhões porque, no passado, costumava levar mais de 100 mil pessoas ao Maracanã e produzir rendas milionárias.

Na última vez que se enfrentaram em São Januário, em fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu por 1 a 0, gol do zagueiro Rafael Vaz, hoje jogador do Flamengo. No atual Campeonato Brasileiro, o Flamengo supera o Vasco na classificação: está em 3º lugar, com 20 pontos ganhos, enquanto o rival ocupa a 6ª colocação, com 16 pontos. O Vasco vem de um empate de 2 a 2 com o Coritiba, enquanto o Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0 e goleou o Palestino, em Santiago do Chile, por 5 a 2, pela Copa Sul-Americana.

Outro clássico da rodada vai ocorrer em terras bandeirantes: Santos x São Paulo, o popular clássico Sansão, na Vila Belmiro, em Santos. Os dois times estão em situações opostas na tabela: o Santos é 5º colocado, com 17 pontos ganhos, e o São Paulo é o primeiro na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 11 pontos, o que determinou a demissão do técnico Rogério Ceni e sua substituição por Dorival Júnior, que vai assumir o time na próxima semana. No jogo deste domingo, o time são-paulino será dirigido pelo auxiliar Pintado.

Os demais jogos da 12ª rodada da Série A são os seguintes: Bahia x Fluminense; Atlético Goianiense x Vitória; Corinthians x Ponte Preta; Chapecoense x Atlético (PR); Cruzeiro x Palmeiras; Grêmio x Avaí; Botafogo x Atlético (MG); Coritiba x Sport.