Rodada eletrizante encerra o Brasileirão 2017

O Campeonato Brasileiro 2017 foi encerrado neste domingo (3). Com todos os jogos iniciados às 17h, os 20 participantes entraram em campo para a definição dos últimos classificados para a Libertadores 2018, assim como dos times que irão disputar a Série B em 2018. O campeão foi o Corinthians, que confirmou o título na 35ª rodada.

Classificados para a Libertadores

Com os resultados deste domingo, estão garantidos na fase de grupos da Libertadores os seis primeiros colocados da Série A: Corinthians, Palmeiras, Grêmio (campeão da Libertadores desse ano), Santos, Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil) e Flamengo. Para a fase prévia da competição, se classificaram Vasco e Chapecoense.

Na Ilha do Retiro, o campeão Corinthians visitou o Sport, que venceu por 1 a 0 e se livrou do rebaixamento. O único gol do jogo foi marcado por André, aos dez minutos do segundo tempo. Mena tocou para Diego Souza, que viu Cássio fora do gol, e devolveu para o lateral mandar na cabeça do centroavante: 1 a 0. Com 45 pontos, o Leão ficou no 15º lugar e se manteve na elite do futebol brasileiro no ano que vem. O Timão encerrou a campanha vitoriosa com 72 pontos.

No Barradão, o confronto entre Vitória e Flamengo também era decisivo para os dois times. O triunfo por 2 a 1, com gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, garantiu o time carioca na sexta posição, com 56 pontos. E, com os resultados dos outros jogos, o Leão escapou do rebaixamento e ficou em 16º lugar, com 43. O primeiro gol foi dos baianos, marcado por Carlos Eduardo. Depois, Rafael Vaz deixou tudo igual para os cariocas, e Diego, de pênalti, fechou o triunfo.

O Palmeiras ficou com a vice-liderança, com 63 pontos, mesmo perdendo por 3 a 0 para o Atlético-PR, 11º colocado, com 51. Os gols da partida foram de Ribamar, Ederson e Sidcley.

Quarto colocado, com 62 pontos, o Grêmio perdeu por 4 a 3 para o Atlético-MG, no Independência. Jean Pyerre, Pepê e Batista marcaram para o time gaúcho. Elias, Otero (duas vezes) e Fred fizeram os gols do Galo, que ainda pode ir para a fase prévia da Libertadores no caso de o Flamengo ser campeão da Sul-Americana.

Jogando em São Januário, o Vasco ganhou da Ponte Preta por 2 a 1 e se garantiu no G-8, ocupando o sétimo lugar, com 56 pontos. Os gols da vitória foram dos garotos da base Paulinho e Mateus Vital. Lucca descontou para a Macaca, que já estava rebaixada e terminou o campeonato na 19ª posição, com 39 pontos.

Também de olho em uma vaga na fase prévia da Libertadores, o Botafogo empatou em 2 a 2 com o Cruzeiro, no Nilton Santos, e acabou descendo para o décimo lugar, com 53 pontos. Os gols do Alvinegro foram de Brenner e Ezequiel. Thiago Neves e Arrascaeta marcaram para a Raposa, que ficou em quinto lugar, com 57.

O São Paulo, que podia ter chances caso houvesse um G-9, acabou ficando em 13º lugar, com 50 pontos, após o empate em 1 a 1 com o Bahia, no Morumbi. Brenner abriu o placar para os paulistas, e Éder empatou para os baianos, que ficaram na 12ª posição, com 50.

Definição dos times rebaixados

A rodada definiu os dois últimos rebaixados da Série A. Além de Atlético-GO e Ponte Preta, também disputarão a Série B no ano que vem Coritiba e Avaí.

O Coritiba visitou a Chapecoense, na Arena Condá, e perdeu por 2 a 1. O Coxa saiu na frente com gol de Kléber Gladiador e depois viu a Chape virar com gols de Elicarlos e Túlio de Melo, aos 49 minutos do segundo tempo. Com os resultados na rodada, a equipe alviverde terminou a competição na 17ª posição, com 43 pontos. A Chapecoense, com 54, ficou na oitava posição e também está na pré-Libertadores.

Na Vila Belmiro, Santos e Avaí empataram em 1 a 1. Copete abriu o placar para o Peixe, que ficou com a terceira posição, com 63 pontos. Pedro Castro deixou tudo igual para o Leão catarinense, que ficou em 18º lugar, com 43 pontos.

No Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, Atlético-GO e Fluminense também ficaram no 1 a 1. Wendel marcou para o Flu, que encerrou sua campanha na 14ª posição, com 47 pontos. O Dragão, com 36, terminou na lanterna.