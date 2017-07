Rogério se despede do elenco

Após deixar o comando técnico da equipe principal na última segunda-feira (3), Rogério Ceni foi ao CT da Barra Funda no início da tarde desta terça (4) para se despedir de jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.

No auditório de preleção, o eterno ídolo tricolor reuniu os são-paulinos e agradeceu pela convivência durante estes sete meses de trabalho na equipe. O comandante desejou sorte ao grupo na sequência do Campeonato Brasileiro e cumprimentou um a um após discursar. O supervisor de futebol Charles Hembert também aproveitou a oportunidade para se despedir dos tricolores.

Após pendurar as luvas no final de 2015 e se qualificar na temporada seguinte para assumir o São Paulo, Rogério Ceni iniciou a sua trajetória no comando do time no início de 2017. A pré-temporada, realizada nos Estados Unidos, marcou a primeira experiência do técnico com a conquista da Florida Cup.

O auxiliar técnico Pintado conduzirá as atividades desta tarde, na reapresentação, e seguirá no comando técnico da equipe até a definição de um novo treinador.