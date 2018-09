O resultado deixa o Vasco na 16ª posição, com 29 pontos e o Santos em 11º, com 33 somados

Na noite de quinta-feira (27), Santos e Vasco empataram em 1 a 1, no estádio Pacaembu, em São Paulo, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasada.

O Santos abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Rodrygo cruzou de direita, Sánchez ajeitou na segunda trave para Diego Pituca, que livre na pequena área completou para o gol.

O empate vascaíno foi aos 33 minutos do segundo tempo. Rios subiu livre na área e cabeceou sem chances para colocar a bola dentro do gol do goleiro santista Vanderlei.

Com o resultado, o Vasco está na 16ª posição, com 29 pontos, a um da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, caiu duas posições, figurando agora em 11º, com 33 somados.