O Santos não conseguiu vencer o Independiente da Argentina, na terça-feira (28), jogo realizado no estádio Pacaembu, em São Paulo, pela Taça Libertadores da América.

A partida ficou empatada em 0 a 0, mesmo resultado da primeira partida. Porém, por conta da escalação irregular de Carlos Sánchez, no jogo de ida, na Argentina, o peixe foi punido com a derrota de 3 a 0.

Com isso, o clube santista teria que vencer o jogo por quatro gols de diferença para conseguir a classificação. O Independiente teve ainda de abrir a vantagem no placar agregado, quando Vanderlei cometeu pênalti em Hernández. Meza cobrou e a bola parou no goleiro, que manteve vivo o sonho alvinegro.

No segundo tempo, o Santos não conseguiu se organizar para marcar os gols necessários para a classificação.

Confusão

Antes do fim da partida, torcedores do Santos entraram em confronto com policiais. Teve alguns que atiraram bombas na direção do banco de reservas do Independiente.

Aos 37 minutos, o jogo teve que ser paralisado. Em seguida, alguns torcedores protagonizaram cenas lamentáveis de vandalismo. Eles chutavam um portão que dá acesso ao gramado. Com isso o árbitro chileno Julio Bascuñan encerrou a partida, aos 42 minutos, por falta de segurança.

Teve alguns que invadiram o gramado. No meio do tumulto, o técnico Cuca tentou ajudar um torcedor que estava sendo imobilizado por um policial e acabou se desentendendo com os militares. Muitas cadeiras do Pacaembu foram quebradas pelos santistas.

Prejuízo

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido durante a partida entre Santos e Independiente, na noite de ontem.

De acordo com a Secretaria, mais de 60 cadeiras do setor laranja da arquibancada foram destruídas. Na nota, a secretaria também informou que parte dos alambrados foram amassados, torneiras dos banheiros quebradas e banheiros químicos vandalizados.

A secretaria ainda afirmou que parte do gramado sofreu danos, devido aos artefatos jogados antes de a partida ser interrompida.

Um levantamento mais apurado será realizado com a contabilidade de todos os prejuízos causados, para ser enviados ao Santos Futebol Clube.

Foto: Reprodução/REUTERS-Paulo Whitaker