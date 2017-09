São Paulo fecha a semana de preparação antes de enfrentar o Sport

O elenco tricolor concluiu nesta sexta-feira (29) a penúltima etapa para encarar o Sport na tarde do próximo domingo (1º de outubro), no Morumbi, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. No Centro de Treinamento da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior comandou um novo trabalho que complementou a preparação da equipe que receberá um adversário direto na tabela.

Após o aquecimento, o treinador dividiu o grupo em duas equipes e ditou o ritmo de um trabalho de movimentação: os times iniciavam as jogadas na defesa e tinham que progredir até o ataque. As equipes alternaram a tarefa e depois se enfrentaram em um dinâmico coletivo, que foi paralisado diversas vezes pelo comandante para realizar os ajustes.

Na sequência, as cobranças de bolas paradas defensivas receberam atenção especial da comissão técnica: escanteios e faltas, de diferentes ângulos, que corrigiram o posicionamento dos atletas na grande área e simulou as investidas do rival.

Por fim, alguns jogadores fizeram um trabalho técnico, enquanto o restante do elenco optou um alongamento para minimizar o desgaste. O último dia de preparação para o confronto com os pernambucanos será neste sábado (30), e logo após o treino os são-paulinos iniciarão o processo de concentração.