A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro iniciou no sábado (26) com resultados que mudaram algumas posições na classificação. O líder São Paulo, com a vitória sobre o Ceará, garantiu a permanência na liderança da competição.

No Morumbi, o tricolor paulista venceu o vozão por 1 a 0, na manhã deste domingo (26). Bruno Peres marcou, aos 32 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do São Paulo sobre o Ceará.

Na tarde de hoje, no Independência, em Belo Horizonte, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o América-MG, ficando duas vezes na frente no placar. O Rubro-Negro abriu o placar, aos 14 minutos do primeiro tempo, com Éverton Ribeiro. O clube mineiro empatou aos 22, com Rafael Moura. Melhor no segundo tempo, o Flamengo chegou ao segundo gol aos 15 minutos, com Lucas Paquetá. O América partiu para cima e igualou o placar novamente, aos 41, com Gerson Magrão.

Internacional e Palmeiras se enfrentaram nesta tarde de domingo, no Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo terminou em 0 a 0.

Confira os resultados das outras partidas, contanto com os que foram disputados ontem.

Sábado

Santos 2 x 0 Bahia – Vila Belmiro, em Santos.

Atlético-PR 2 x 1 Grêmio – Arena da Baixada, em Curitiba.

Corinthians 1 x 0 Paraná – Arena Corinthians, em São Paulo.

Cruzeiro 2 x 1 Fluminense – Mineirão, em Belo Horizonte.

Botafogo 2 x 0 Sport – Engenhão, no Rio de Janeiro.

Nos jogos de hoje, além dos já citados, o Vitória venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Barradão, em Salvador.

Completando a rodada, Vasco e Chapecoense vão se enfrentar às 18h (horário de MS), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.