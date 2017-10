São Paulo vence o Atlético-PR e deixa o Z-4

Neste sábado (14), o São Paulo mostrou poder de reação diante do Atlético/PR e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Pela 28ª rodada, o Tricolor venceu o Furacão de virada, por 2 a 1, no Pacaembu, em São Paulo, e respirou na Série A. Com a vitória, o time paulista chegou a 34 pontos e vai dormir na 11ª posição. Já o time paranaense segue com 35, na 10ª colocação.

Empurrado pela torcida, o São Paulo dominou as ações do primeiro tempo do duelo. Apostando em jogadas de velocidade pelas pontas, o Tricolor pressionou o Atlético/PR. Apesar do maior volume de jogo, o Tricolor paulista não conseguiu superar o goleiro Weverton e as duas equipes foram para o intervalo zeradas.

O Furacão voltou surpreendendo o São Paulo e abriu o placar aos quatro minutos. Após cabeceio de Felipe Gedoz, Douglas Coutinho aproveitou o rebote do goleiro Sidão e mandou para o fundo das redes, 1 a 0. A reação paulista veio aos 14 minutos, Lucas Pratto foi lançado por Cueva e finalizou cruzado para deixar tudo igual, 1 a 1. O gol animou os mandantes que se lançou ao ataque. Aos 37 minutos, Maicosuel recebeu de Cueva e tocou na saída do goleiro para virar o jogo, 2 a 1.

A 28ª rodada continua com mais seis duelos no domingo (15) e se encerra na segunda-feira (16) com Santos x Vitória.