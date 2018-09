O clube paranaense venceu por 1 a 0 o Cuiabá, com defesas milagrosas do goleiro operariano

Na noite de sábado (22), o Operário-PR venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro da série C, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O goleiro do clube paranaense realizou defesas milagrosas que garantiu a vitória e conquista do título.

Logo no início do jogo, aos três minutos do primeiro tempo, parte dos refletores se apagaram, deixando a partida interrompida por 90 minutos. Em nota, o Governo do Estado do Mato Grosso informou que Engenheiros da Arena Pantanal identificaram o problema e tiveram que religar o sistema de forma manual para que os refletores voltassem a funcionar. O governo informou ainda que a causa da instabilidade no sistema elétrico será averiguada pela administração do estádio.

Na retomada da partida, o Cuiabá foi criou as melhores oportunidades de gol. Numa delas, Jenison cabeceou no canto e o goleiro do Operário espalmou. Em outra chance, Simão defendeu de forma impressionante a finalização de Adriano Pardal finalizou na pequena área. O primeiro tempo ficou empatado sem gols.

Na segunda etapa da partida, a equipe do Paraná abriu o placar aos nove minutos. Quirino bateu cruzado e o goleiro do Cuiabá, Victor Souza, espalmou parcialmente. Bruno Batata aproveitou a chance e mandou a bola para o fundo do gol. Depois disso, o time do Mato Grosso foi com tudo para cima, tentando o gol de empate. O goleiro operariano foi fundamental para garantir a vitória. Em três finalizações claras de Edson Borges, Ednei e Jenison, Simão defendeu todas. O placar terminou em 1 a 0 para o Operário que ficou com o título da série C do Campeonato Brasileiro. O jogo de ida, o placar foi de 3 a 3.

Em 2019, Operário-PR e Cuiabá se juntam a Botafogo-SP e Bragantino-SP para disputar a série B do brasileirão, ocupando as vagas dos quatro clubes que serão rebaixados na competição desse ano.