Seduc conquista título e comomemora o tetracampeonato

O Seduc é tetracampeão Sul-Mato-Grossense Sub-17. Jogando no estádio Andradão em Nova Andradina, o time de Anastácio venceu o Cena por 3 a 0 para garantir mais um caneco. A partida aconteceu no último domingo.

Alex, Bruno Chaves e Vinícius marcaram os gols do quarto título consecutivo do Seduc que já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0. O Seduc se tornou o clube mais hegemônico da história do futebol sul-mato-grossense.

Com o quarto título seguido supera o tricampeonato profissional do Operário entre 79 e 81, o tricampeonato do Sub-20 do Cene entre 2000 e 2002 e 2004 à 2006. As quatro conquistas foram em cima de Novo, Bela Vista, Sete de Setembro e agora o Cena.