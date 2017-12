Seduc empata com o Comercial e segue na busca pelo tetracampeonato

O Seduc conquistou a classificação para a decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 na tarde deste sábado(16) em Campo Grande.

Jogando no Olho do Furacão, o colorado pantaneiro ficou no 1 a 1 com o Comercial e como havia vencido o jogo de ida por 5 a 2, conquistou a classificação para a quarta final consecutiva.

Marcos Henrique abriu o placar para o Seduc na etapa inicial e Camargo empatou para o Comercial no 2º tempo.

Na grande final, o atual tricampeão vai enfrentar o Cena que eliminou o Ceart. As duas equipes irão reviver a semifinal da temporada passada.

Nos anos anteriores, o Seduc decidiu a competição contra Novoperário, Bela Vista e Sete de Setembro.

O 1º jogo será na quarta-feira(20) em Aquidauana e o jogo da volta dia 23 em Nova Andradina. Por ter melhor campanha, o Cena joga por dois empates. Os dois jogos serão às 16h.

Seduc fica no empate diante do Comercial, mas se classifica no Estadual Sub-17