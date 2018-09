Precisando vencer para ficar com o título, o Cena abriu o placar no fim da etapa inicial

O Seduc empatou com o Cena por 1 a 1 no estádio Andradão em Nova Andradina na tarde do domingo(23) e conquistou o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17. O jogo foi tenso, com muita marcação até o final.

Diante de mais de 1000 torcedores e precisando vencer para ficar com o título, o Cena abriu o placar no fim da etapa inicial. Sanabre cobrando pênalti fez 1 a 0 para o time da casa.

Na etapa final, Moisés salvou o Seduc de tomar o 2º gol após cabeçada em cobrança de falta. Pouco depois, Juninho Chaparro cobrou falta na trave do Cena e na volta o Seduc desperdiçou chance na pequena área. Aos 37 minutos em nova cobrança de falta, o goleiro do Cena saiu mal e Léo Mello marcou o gol do título.

É a quinta conquista consecutiva do Seduc que levou o caneco de maneira invicta nesta temporada. Em 2014 o título veio sobre o Novoperário. Em 2015, o time conquistou a Copa MS(Troféu Pedro Beda) em cima de Bela Vista. E em 2016 bateu o Sete de Setembro. Nas duas últimas temporadas, o time conquistou o título sobre o Cena.

É a quinta conquista consecutiva também do técnico Branco que entra para a história do clube e dos técnicos do estado com o número de conquistas em sequência.

Ao longo da campanha foram nove jogos com sete vitórias e dois empates. Foram 31 gols marcados e cinco sofridos. O time termina a campanha com melhor ataque e melhor defesa da competição.