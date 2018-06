Segunda rodada da Copa do Mundo termina neste domingo

A partir da segunda-feira, os jogos são decisivos para definir quais serão as 16 seleções que avançam para as oitavas de final

Neste domingo (24), termina a segunda rodada de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. O primeiro duelo do dia é o da Inglaterra enfrentando o Panamá, fechando a rodada pelo Grupo G. Os ingleses derrotaram a Tunisia por 2 a 1, enquanto os panamenhos perderam para a Belgica por 3 a 0.

A segunda rodada do Grupo H começa ao meio dia, com Japão e Senegal, as duas seleções que venceram seus jogos na chave. Às 15h, Polônia e Colômbia tentam a reabilitação.

Na segunda feira já começa a terceira e última rodada da fase classificatória, que terá jogos simultâneos: às 11h e às 15h. Serão dois jogos em cada horário, sempre com seleções do mesmo grupo, para evitar que um resultado seja conhecido antes do outro.

Até a quinta-feira (28), serão conhecidos todas as 16 seleções que vão disputar as oitavas de final, que começam no próximo sábado (30).