Com 350 vagas, a segunda edição do “Montain Bike” será realizado no próximo mês em Campo Grande. A competição marcará os jogos radicais urbanos da capital e ocorrerá de 12 a 14 de outubro, no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de setembro. Para participar, os interessados devem se inscrever no site http://www.jogosradicaisurbanos.com.br/ , dos jogos radicais urbanos.

A largada da etapa estadual do “Mountain Bike” acontecerá no dia 14, no Parque Estadual do Prosa, com provas nas categorias de Turismo – 20 km, Sport – 30 km, Pró- 50 km.