Seleção Brasileira conhece o Estádio Pierre Mauroy

O estádio será palco do amistoso entre Brasil e Japão

Como de costume, o dia que antecede ao próximo jogo da Seleção Brasileira foi utilizado para conhecer o palco que receberá o duelo. Nesta quinta-feira (9), o time do técnico Tite conheceu o Estádio Pierre Mauroy, sede de Brasil x Japão nesta sexta-feira (10).

A arena, que recebe jogo do Lille OSC, time da primeira divisão francesa, impressiona pela modernidade e funcionalidade. Com capacidade para cerca de 50 mil torcedores sentados, o estádio contra com teto retrátil e estrutura multiuso. Na prática, o próprio gramado pode se deslocar para formar um ginásino.

Atualmente, o Lille conta com três jogadores brasileiros: Luis Araújo e Thiago Mendes, os dois vindos do São Paulo, e Thiago Maia, ex-Santos e medalhista de Ouro com o Brasil na Rio 2016.

Em campo, o técnico Tite comandou o treino chamado de "invisível", quando os 11 jogadores que serão titulares na partida seguinte jogam sem adversário, apenas trabalhando a movimentação e posicionamento esperado para o jogo.