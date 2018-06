Seleção Brasileira faz primeiro treino em Sochi

A Seleção Brasileira fez seu primeiro treino em solo russo, na manhã desta terça-feira (12), horário local da Rússia (madrugada no Brasil). O gramado do campo dois do Centro de Treinamento anexo ao Swissotel Resort Camélia será a casa da equipe na cidade de Sochi.

Cerca de quatro mil torcedores foram ao estádio para assistir o treinamento aberto, aproveitando o feriado no país.

A comissão técnica separou os jogadores dos goleiros para realizar o treinamento: de um lado, Alisson, Ederson e Cássio treinavam com Taffarel, preparador de goleiros. Do outro lado, dois grupos foram divididos pela comissão. Os que começaram o jogo contra a Áustria no último domingo, trabalharam a parte física. Os que entraram durante a partida ou que ficaram no banco de reservas, realizaram uma atividade com bola.

A Copa do Mundo na Rússia começa nesta quinta-feira (14), com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, às 11h (horário de MS). A Seleção Brasileira estreia na competição no domingo, às 14h (horário de MS) contra a Suíça.