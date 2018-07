A Seleção Brasileira de Futebol já está na cidade de Kazan, local do jogo de sexta-feira (6), às 15h, contra a Bélgica. O vencedor passa para as semifinais da Copa do Mundo.

Os jogadores do Brasil foram recebidos por centenas de torcedores, que se espremiam nas grades de proteção colocadas em frente ao Mirage Hotel, onde ficará hospedada toda a delegação brasileira.

Na chegada ao hotel, os atletas fizeram questão de acenar para os torcedores que, inclusive cantavam uma música em homenagem a Neymar, o "camisa 10" da equipe brasileira.

A seleção faz o último treino antes do jogo nesta quinta-feira (5), às 11h30 (horário de Brasília) no Estádio do Rubin Kazan. Antes do treino, daqui a pouco, às 9h45, o técnico Tite e o zagueiro Miranda, o capitão do time para a partida de desta sexta-feira, vão falar com os jornalistas.