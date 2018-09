Na próxima data Fifa, a Seleção Brasileira irá enfrentar a Arábia Saudita, no dia 12 de outubro, e a Argentina, no dia 16. As partidas serão disputadas nas cidades de Riade e Jidá, respectivamente, ambas na Arábia Saudita.

Enquanto para os amistosos de setembro a comissão técnica optou pelo equilíbrio, ao convocar apenas um atleta por equipe brasileira, para esses dois jogos na Arábia Saudita, o técnico Tite não convocará jogadores dos times classificados para a final da Copa do Brasil 2018.

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos de outubro será no dia 21 de setembro, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Confira os Jogos:

Brasil x Arábia Saudita

Data: 12/10

Estádio: King Saud University

Hora: 13h45

Brasil x Argentina

Data: 16/10

Estádio: The King Abdullah Sports City

Hora:13h45

*Os horários citados são de MS.