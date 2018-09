Na noite desta sexta-feira (7) a Seleção Brasileira fará seu primeiro jogo, após disputar a Copa do Mundo na Rússia e ser eliminada pela Bélgica nas quartas de final. O confronto será contra a os Estados Unidos, às 20h05 (horário de MS), na cidade americana Nova Jersey.

A base da seleção que jogou na copa foi mantida pelo treinador Tite, como o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meio-campista Philippe Coutinho e os atacantes Douglas Costa, Roberto Firmino e Neymar.

Algumas caras novas são a aposta do treinador brasileiro, segundo as análises feitas e destaques dos jogadores convocados. O volante Arthur, o lateral-direito Éder Militão, o zagueiro Dedé, o meio-campista Lucas Paquetá e os atacantes Richarlisson e Éverton são as novidades da seleção canarinha.

Tite aproveitou o treinamento, na Arena Red Bull, na quarta-feira (5) para comandar um trabalho tático em campo reduzido. Depois orientou os jogadores no treino específico de bolas paradas.

Após a partida desta sexta-feira, a seleção viajará para Washington D.C., onde enfrentará El Salvador no dia 11 de setembro.