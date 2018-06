A seleção mexicana encerrou os preparativos para a Copa do Mundo na Rússia, que inicia na próxima semana, com uma festa regada à mulheres e bebidas, no último sábado (1). A informação foi divulgada nesta terça-feira (5), pela revista local TVNotas, que afirma que oito jogadores participaram do evento que contava com a presença de aproximadamente 30 garotas de programa.

De acordo com a ESPN, a festa teve 24h de duração e antecede a viagem da “Tricolor” à Dinamarca, onde a equipe fará o último amistoso para a preparação do mundial.

Conforme o site de notícias, a TVNotas revelou que a festa foi regada a muito álcool, música, "tragos" e mulheres. Lá estiveram o goleiro Ochoa, o zagueiro Carlos Salcedo, os meias Hector Herrera, Jesus Gallardo, Marco Fabián, Jonathan e Giovani Dos Santos, além do atacante Raul Jimenez.

Ainda segundo o site, a Federação Mexicana de Futebol (Femexftu), não se pronunciou a respeito do ocorrido.