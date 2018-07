A Seleção Brasileira Feminina de futebol estreia na próxima quinta-feira (26) contra a Austrália, no Torneio das Nações, que será disputado nos Estados Unidos de 26 de julho a 2 de agosto. O jogo será realizado no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (horário de Brasília).

As próximas partidas das brasileiras no torneio são contra o Japão, no domingo (29), no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, e as americanas no dia 2 de agosto, uma quinta-feira, no Toyota Park, em Bridgeview.

Todas as jogadoras convocadas já estão em Kansas. Com isso, o técnico Oswaldo Fumeiro Alvarez (Vadão) terá toda a equipe à disposição para o treinamento desta terça-feira (24).

Goleiras

Aline - UDG Tenerife (Espanha)

Bárbara - Kindermann

Letícia Izidoro - Corinthians

Laterais

Poliana - Orlando Pride (EUA)

Joyce - UDG Tenerife (Espanha)

Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)

Rilany - Atlético de Madrid (Espanha)

Zagueiras

Mônica - Orlando Pride (EUA)

Tayla - Santos

Daiane - Avaldsnes (Noruega)

Kathellen - FC Girondins (França)

Meias

Thaisa - Sky Blue (EUA)

Andressinha - Portland Thorns (EUA)

Juliana - Flamengo

Camila - Orlando Pride (EUA)

Rayanne - Flamengo

Atacantes

Adriana - Corinthians

Raquel - Ferroviária

Millene - Corinthians

Thaís - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Beatriz - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Marta - Orlando Pride (EUA)