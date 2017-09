Confira a tabela do torneio

A Seleção Brasileira Feminina disputa a Copa CFA Yongchuan de 19 a 24 de outubro em Chongqing, na China. Na competição, o Brasil jogará contra México, Coreia do Norte e as donas da casa. As quatro seleções se enfrentarão.

Confira a tabela do torneio:

19 de outubro

16h - Brasil x México

19h35 - China x Coreia do Norte

21 de outubro

16h - Brasil x Coreia do Norte

19h35 - México x China

24 de outubro

16h - Coreia do Norte x México

19h35 0 China x Brasil