Seleção Feminina empata com o Japão na estreia

A Seleção Brasileira Feminina estreou no Torneio das Nações 2017 com empate. Em Seattle, nos Estados Unidos, o Brasil mostrou poder de reação e buscou o empate em 1 a 1 com o Japão na quinta-feira (27). As meninas brasileiras voltam a campo no próximo domingo (30), às 21h (de Brasília), em San Diego, diante das anfitriãs.

O Torneio das Nações reúne quatro seleções que estão entre as dez melhores do mundo segundo o Ranking FIFA: Estados Unidos (1º), Japão (6º), Austrália (7º) e Brasil (8º). Esta é a segunda edição do campeonato, mas é a primeira participação da Seleção Brasileira.

O JOGO

Como era de se esperar, Brasil e Japão fizeram uma exibição de alto nível no CenturyLink Field. Com grandes atuações das goleiras, as equipes passaram em branco na etapa inicial, mas não faltaram oportunidades de gol. Logo no primeiro minuto, Marta cruzou da esquerda, Ludmila cabeceou e tirou tinta da trave. Aos 12, após trama com Gabi Nunes, Marta finalizou para defesa de Yamashita.

Aos 22, foi a vez de Debinha arriscar de longe e obrigar a goleira a espalmar para escanteio. Aos 32, Marta se livrou de duas marcadoras e levou perigo de fora da área. Aos 36, a camisa 10 puxou contra-ataque e assustou Yamashita, que defendeu com as pontas dos dedos. Na principal chance de gol do Japão, aos 41, Tanaka ficou frente a frente com a Bárbara, que aplicou um milagre e salvou o Brasil. Aos 43, Andressinha soltou uma bomba venenosa de longe, mas também esbarrou na goleira.

A Seleção Brasileira voltou do intervalo pressionando o Japão. Aos sete minutos, o Brasil aplicou uma blitz e quase balançou as redes. Em descida rápida pela esquerda, Debinha chutou cruzado, no rebote Gabi foi travada e rolou para Marta finalizar rasteiro com perigo à direita do gol. Após segurar a pressão brasileira, o Japão respondeu, acertou a trave aos 17 minutos e abriu o placar no minuto seguinte com Momiki.

Aos 21, a goleira Bárbara cresceu para cima da Nakajima e evitou o segundo. Com o golpe assimilado, a Seleção Brasileira insistiu em busca do empate e foi premiada aos 42 minutos com um belo gol. Camila soltou a bomba de fora da área e não deu chances para a goleira Yamashita. Tudo igual: 1 a 1.

BRASIL: Bárbara; Letícia (Maurine), Andréia Rosa (Bruna Benites), Mônica e Tamires (Jucinara); Andressinha, Fran (Bia Zaneratto) e Gabi Nunes; Debinha (Camila), Ludmila (Chu) e Marta. Técnica: Emily Lima