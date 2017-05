Seleção Feminina enfrenta Espanha e Islândia

A Seleção Brasileira Feminina segue com compromissos fortes para o ano de 2017 – preparatório para a Copa América de 2018. Na data FIFA de junho, a equipe da técnica Emily Lima enfrentará a Espanha e a Islândia.

No dia 10, o jogo será em Madrid, na Espanha, e no dia 13, em Reykjavik, na capital islandesa. Os horários das partidas serão confirmados em breve. Esta é a segunda vez que o Brasil enfrentará as espanholas. O primeiro jogo foi na Copa do Mundo do Canadá, em 2015, quando venceu por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da competição. O confronto contra a Islândia será inédito.

Além dos dois amistosos, a Seleção tem quatro outros já marcados: dia 4 de julho contra a Alemanha, e o Torneio das Nações – dia 27 de julho, contra o Japão, dia 30, com os EUA, e dia 3 de agosto, a Austrália.

Informações:

Amistoso: Brasil x Espanha

Data: 10/06/2017

Local: Madrid, Espanha

Amistoso: Brasil x Islândia

Data: 13/06/2017