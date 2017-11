A Seleção Brasileira Feminina encerrou na (17) mais uma etapa de treinamento visando à preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado de 7 a 24 de março de 2018, na Argentina, – a competição é classificatória para o Mundial do Uruguai

O técnico da equipe, Luizão, avaliou a última fase de treinos de 2017 como muito proveitosa, com grande evolução na parte técnica, tática e física.

– Foram dias muito proveitosos aqui na Granja Comary. As meninas voltaram para essa convocação com muito mais vontade, voltaram melhores do que saíram, e isso é muito importante para a formação do grupo que vai para o Sul-Americano. Acredito que muitas dessas meninas virão na próxima convocação no início do ano que vem – concluiu o treinador.

Para fechar a etapa, a Seleção realizou um jogo-treino contra a equipe feminina sub-20 do Taubaté e venceu por 4 a 0.