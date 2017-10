Seleção nunca perdeu para o Chile no Brasil

Chegou a hora do último ato e o roteiro da participação brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 reservou o Chile como adversário final. Exatamente a única seleção que venceu o Brasil no torneio classificatório, na primeira rodada, por 2 a 0.

O retrospecto entre as duas seleções indica que o time comandado pelo técnico Tite não terá dificuldades para somar os últimos três pontos na competição. São apenas oito derrotas em 71 jogos disputados em mais de cem anos de história do confronto.

Mas encarar os chilenos, atuais campeões da América, precisando de uma vitória para garantir a vaga no Mundial promete ser mais um capítulo da emocionante trajetória do Brasil nas Eliminatórias.

História escrita até agora com todos os elementos necessários a um enredo envolvente e inesquecível. Drama, dúvida, superação, redenção e glória. O Brasil está no Mundial. O Allianz Parque, local da partida desta terça-feira (10), às 20h30, é o palco escolhido para o reencontro.

A Seleção Brasileira vai com força máxima para o jogo: Ederson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Já o Chile vem sem um de seus principais jogadores. Aleix Vidal está suspenso.

As duas seleções já se enfrentaram em 71 ocasiões. Ao todo, o Brasil venceu 49 vezes, empatou 14 e perdeu apenas oito. Em território brasileiro, foram 27 jogos e nenhuma derrota. São 21 triunfos e seis empates.

A Seleção Canarinho já marcou 161 gols nos chilenos e sofreu 61. Os artilheiros da Amarelinha no duelo são Robinho, com nove gols, e Pelé, com oito. Do grupo atual, em jogos da Seleção principal, apenas Neymar e Roberto Firmino já balançaram a rede do Chile. Cada um com um gol.

A Seleção Brasileira é líder das Eliminatórias com 38 pontos e a única equipe classificada para a Copa do Mundo até essa última rodada. São 11 vitórias, cinco empates e uma derrota.