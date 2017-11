Seleção Sub-15 embarca para o Sul-Americano da Argentina

Depois de duas semanas de preparação na Granja Comary e mais dois dias de folga antes da viagem, a Seleção Brasileira Sub-15 embarcou nesta quarta-feira (1) para a Argentina, onde disputará o Sul-Americano da categoria.

O Brasil defende o título de campeão da competição, pois levantou o troféu na última edição, em 2015, na Colômbia.

Neste ano, o Sul-Americano Sub-15 terá uma novidade. A Conmebol convidou duas seleções europeias para a disputa: República Tcheca e Croácia. Serão dois grupos com seis equipes, classificando-se para para a fase final as duas primeiras colocadas de cada chave. Na segunda fase, semifinal e final para decidir o campeão.

No Grupo B, a Seleção estreia no dia 6 de novembro, em Mendoza. Todos os jogos do Brasil serão na mesma cidade e horário: 21 horas (22 horas de Brasília). Depois de pegar a Bolívia, a Seleção tem pela frente Equador, no dia 8, Croácia, no dia 10, Venezuela, no dia 12, e fecha a primeira fase contra o Peru, no dia 14.

Enquanto o Brasil está no Grupo B, no Grupo A estão Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai e República Tcheca.