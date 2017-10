Seleção Sub-17 vence a Coreia do Norte e avança

A Seleção Brasileira Sub-17 conquistou mais uma vitória na Copa do Mundo da Índia, nesta terça-feira (10). No Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, em Kochi, a equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu bateu a Coreia do Norte por 2 a 0, com gols de Lincoln e Paulinho. Com o resultado, o Brasil chega aos seis pontos no Grupo D e, com os resultados das outras chaves, já está com vaga garantida nas oitavas de final da competição.

O último jogo da Seleção Brasileira nesta primeira fase será na sexta-feira (13), diante de Níger, às 11h30 (de Brasília), no Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, em Goa. A equipe africana tem três pontos, na terceira posição. Completam a chave a Espanha (segunda colocada) e a Coreia do Norte, que não pontuou e está em quarto lugar.

O jogo

Criando as melhores chances no primeiro tempo, a Seleção ficou perto de abrir o placar em várias oportunidades. Logo no primeiro minuto, Lincoln ficou cara a cara com o goleiro Tae Song e chutou em cima. Aos 11, Paulinho avançou sozinho na entrada da área e arriscou de longe, vendo a bola sair pelo lado. Wesley, Alanzinho e Marcos Antônio também fizeram boas finalizações. A Coreia do Norte, sem espaço, jogou muito recuada e não levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Em outra grande chance para a Canarinho, Paulinho recebeu cruzamento pela direita e tentou o chute de letra, defendido pelo camisa 1 norte-coreano.

Na volta do intervalo, o ritmo não foi diferente. Após boas finalizações de Brenner e Lincoln, o Brasil abriu o placar aos dez minutos. Weverson cobrou falta, a bola bateu na barreira, quicou e subiu na área. Atento ao lance, Lincoln se antecipou ao goleiro Tae Song, ganhou no alto e marcou de cabeça: 1 a 0. No embalo, o segundo gol veio aos 15 minutos. Alanzinho recebeu na entrada da área e passou para Paulinho, que ficou livre para tocar na saída do goleiro adversário e fazer 2 a 0. O Brasil seguiu pressionando, enquanto a Coreia tentava sair em contra-ataque.

Em uma das poucas chances criadas pela equipe norte-coreana, Yun Min cobrou falta no canto esquerdo, e Gabriel Brazão saltou para fazer ótima defesa. Na sequência, Pom Hyok entrou na área se livrou da marcação e finalizou para, novamente, o goleiro brasileiro fazer grande defesa. Ainda buscando o gol, a Seleção Brasileira foi ofensiva até o apito final.

Brasil: Gabriel Brazão; Wesley (Rodrigo Nestor), Vitão, Lucas Halter e Weverson; Marcos Antônio, Victor Bobsin e Alan; Paulinho (Vitinho), Lincoln (Yuri Alberto) e Brenner.