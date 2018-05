Seleção terá atividades hoje apenas na parte da tarde

O dia de trabalho da seleção brasileira nesta quarta-feira (30), no centro de treinamento do Tottenham, em Londres, será de atividades somente na parte da tarde, com um treinamento marcado para às 16h (12h no horário de Brasília).

Nesta terça-feira (29), os jogadores estiveram no campo para atividades físicas de fortalecimento muscular, ressaltando ações de força e potência, pela manhã. A parte da tarde foi reservada para treinamentos táticos, sob o comando de Tite.

Roberto Firmino, que estava previsto para se integrar ao grupo hoje, antecipou a sua chegada para a noite de segunda-feira (28), e participou das atividades de ontem. Os jogadores foram divididos em dois times e, em campo reduzido, fizeram trabalho de movimentação, com foco nos passes.

Depois, Tite orientou as ações para o treinamento da defesa, principalmente nas chamadas bolas paradas, cruzadas sobre a área, obrigando a movimentação coordenada dos defensores.

O Brasil faz dois amistosos antes de chegar à Rússia para o início da Copa do Mundo. Além da Croácia, no domingo (3), às 11h, em Liverpool, a seleção enfrenta a Áustria, em Viena, no dia 10 de junho. O time brasileiro estreia no mundial contra a Suíça no dia 17, em Rostov On Don.