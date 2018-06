A vitória veio com gols de Neymar e Firmino

Neste domingo (3), a Seleção Brasileira fez o seu penúltimo jogo antes da Copa do Mundo, e venceu a Croácia por 2 a 0. O jogo foi no Anfield Road, em Liverpool, na Inglaterra.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Neymar, que retornou aos gramados três meses após a cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Na comemoração o atacante abraçou o médico Rodrigo Lasmar e o fisioterapeuta, Rafael Martini.

Já o segundo gol da partida foi anotado por Roberto Firmino, que festejou "em casa" com a torcida do Liverpool, tão acostumada a vibrar com seus tentos.

Após essa vitória a delegação brasileira volta a Londres e treina por lá até a próxima sexta-feira (8), quando viaja para Viena, palco do amistoso contra a Áustria, no próximo domingo (10).

A estreia na Copa está marcada para o dia 17, diante da Suíça, na cidade de Rostov.