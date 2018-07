Sem gols de Kane, Inglaterra vence Suécia e segue rumo as semifinais da copa

A Inglaterra se classificou para as semifinais da Copa do Mundo neste sábado (7) ao vencer a Suécia por 2 a 0 na Cosmos Arena, em Samara, com dois gols de cabeça.

Artilheiro da Copa, o atacante Harry Kane, que balançou as redes seis vezes em gramados russos até agora, passou em branco pela primeira vez no torneio, já que não entrou em campo na derrota para a Bélgica por 1 a 0, na fase de grupos.

Sem os gols de seu matador, a campeã mundial de 1966 se colocou entre as quatro melhores pela terceira vez na história através de jogadas aéreas. Maguire, no primeiro tempo, e Dele Alli, no segundo, marcaram de cabeça e selaram a classificação.

Merece menção especial a atuação do goleiro Jordan Pickford, o mais jovem entre os titulares deste Mundial. O jogador de 24 anos fez ao menos três grandes intervenções e manteve a meta invicta durante os 90 minutos.

Com a segunda melhor campanha de sua história já garantida, pois ao menos igualará a quarta posição de 1990, o 'English Team' voltará a campo na próxima quarta-feira, no estádio Luzhiniki, em Moscou, na tentativa de voltar a final após 52 anos. O adversário sairá do duelo entre Rússia e Croácia, que acontecerá às 15h (de Brasília) de hoje em Sochi.

A Suécia ao menos pode comemorar o seu melhor desempenho desde o terceiro lugar de 1994. Desde então, a equipe tinha caído nas oitavas duas vezes, em 2002 e 2006, e ficou de fora das outras três edições do torneio.