Sem rodeios, Fittipaldi confirma que fórmula Vee volta em novembro à Capital

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilsinho Fittipaldi, e agora responsável pela fórmula Vee no Brasil, prometeu o retorno da categoria para o mês de novembro à Capital com pelo menos 20 carros na pista. O anúncio foi feito logo após o fim da última corrida que aconteceu no domingo (16) no Autódromo Internacional da Capital, Orlando Moura.

A corrida da categoria aconteceu no fim de semana com duas etapas uma no sábado (15) e outra no domingo com 11 carros na briga pela vitória. A corrida de ontem foi emocionante, pois o piloto campo-grandense, Dênis Pedroso, 40, largou em na penúltima posição, mas em uma recuperação heroica acabou desbancado os dois primeiros colocados a carioca Suzane Carvalho, 53, e o garoto de Santos (SP), Lélio de Azevedo, de 20 anos.

Wilsinho garante retorno da Vee

Pedroso conseguiu a vitória faltando apenas três voltas para o final em um total de 18. Depois da corrida Fittipaldi recebeu os campeões e prometeu a volta da Vee. “Gostei muito da corrida tudo limpo, ninguém reclamou de nada. E para novembro vamos trazer a Fórmula Vee para Campo Grande, mas eu quero passar de 11 carros para 20 e esquentar ainda mais as disputas”, confirmou Wilsinho.