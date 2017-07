O Corinthians novamente terá mudanças para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Após a atividade realizada na tarde de sexta-feira (28) no CT Dr. Joaquim Grava, Fábio Carille confirmou que Romero, ainda com dores no adutor, está fora da partida contra o Flamengo, neste domingo (30), às 15h(de MS), na Arena Corinthians, pela 17ª rodada da competição.

“Romero está fora do jogo”, disse o técnico do Timão logo no início da coletiva, também anunciando Clayson como substituto do paraguaio. “O time está decidido com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Clayson; Jô”, revelou.

O treinador alvinegro também explicou que, mesmo antes do treino desta sexta-feira (28), Romero era dúvida. De acordo com Carille, o atacante foi à campo “para ser testado”. A expectativa é de que o camisa 11 volte a treinar com o restante do elenco corinthiano na segunda-feira (31).

Com as entradas de Marquinhos Gabriel e Clayson, o comandante do Corinthians espera um time mais “agudo” nas jogadas individuais, mas preservando a ideia de jogo.

"Mudam as características. Marquinhos tem o um contra um, o drible. Jadson é mais armador. Fica uma equipe mais aguda. Clayson é um jogador de qualidade que baixa para marcar, mais leve, de drible, e o Romero jogador mais de buscar a bola, tabelar. Está sendo um dos nossos armadores, prova disso foi o jogo do Palmeiras. A ideia não muda, mudam as características", analisou Carille.