Tite não está entre os onze técnicos Únalistas do prêmio "The Best" da Fifa, anunciado nesta terça-feira (24). No ano passado, o técnico brasileiro figurou em oitavo lugar entre os melhores do futebol masculino.

Pesou contra Tite a campanha da seleção na última Copa do Mundo, em que os pentacampeões mundiais ficaram nas quartas de final.

Os quatro semifinalistas do Mundial também estão entre os dez. São eles o francês Didier Deschamps, campeão pela França; o croata Zlatko Dalic, vice por seu país; o espanhol Roberto Martínez, que ajudou a Bélgica a obter um inédito terceiro lugar; e o inglês Gareth Southgate, quarto pelos 'Three Lions'.

Os outros cinco nomeados trabalham em clubes. O francês Zinedine Zidane, que recentemente deixou o Real Madrid após ter conquistado a Liga dos Campeões pela terceira vez seguida, tenta ser agraciado pelo segundo The Best seguido e tem como concorrentes, além dos já citados, o italiano Massimiliano Allegri (Juventus), os espanhóis Josep Guardiola (Manchester City) e Ernesto Valverde (Barcelona), o alemão Jürgen Klopp (Liverpool) e o argentino Diego Simeone (Atlético de Madrid).

Entre os indicados, escolhidos por um painel de especialistas, serão definidos três finalistas em uma votação que envolverá torcedores, jornalistas, técnicos e capitães de seleções.

Os três mais votados estarão na cerimônia de gala em que será anunciado o vencedor, em 24 de setembro, em Londres.