Os confrontos das semifinais da Copa do Brasil já estão definidos. Com a realização dos jogos de volta, na quarta-feira (15) e quinta-feira (16), os classificados prometem parar o país com as partidas entre quatro camisas pesadas do futebol brasileiro.

O confronto que abriu os jogos de volta das quartas de finais foi Cruzeiro e Santos, no Mineirão. Depois de perder no tempo normal por 2 a 1, de virada, o time de Mano Meneses venceu nos pênaltis por 3 a 0, garantindo a vaga nas semifinais. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 o Santos.

Nos jogos realizados às 20h45 (horário de MS), o Corinthians garantiu a classificação vencendo a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, com um gol de Jadson no fim do segundo tempo. O time paulista também venceu o primeiro jogo, em casa, pelo mesmo resultado do jogo em Chapecó.

Na partida simultânea, Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã, com mais de 50 mil torcedores. O rubro negro garantiu a classificação sobre o tricolor gaúcho, com o gol de Éverton Ribeiro, marcado logo no início do jogo. Em Porto Alegre, a partida ficou empatada em 1 a 1.

A partida que completou a rodada foi Palmeiras e Bahia, no Pacaembu. A classificação alviverde veio no gol marcado por Dudu, aos 28 minutos do segundo tempo. No jogo de Salvador, ficou em 0 a 0.

Com os classificados já definidos, os confrontos ficaram assim: Flamengo x Corinthians; Palmeiras x Cruzeiro.

Somando os títulos dos quatros clubes semifinalistas, são 14 títulos ao todo conquistados pelos clubes: Flamengo, Corinthians e Palmeiras com três cada e o Cruzeiro, com cinco.

As datas dos confrontos ainda serão divulgada pela CBF.