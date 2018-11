Duas partidas movimentam na tarde deste sábado (10) o Campeonato Sul-mato-grossense da Série B. A rodada marca a estreia da Serc na competição, enquanto o Aquidauanense irá folgar.

Na cidade de Coxim às 16h, Coxim e Moreninhas entram em campo buscando a recuperação após derrotas na estreia.

O Coxim perdeu do Maracaju por 3 a 0 enquanto a Moreninhas perdeu do Aquidauanense pelo placar mínimo.

O jogo terá arbitragem de Alan Larios Lezo que será auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e João Carlos José da Silva. João Bosco Echeverria será o 4º árbitro.

Já em Maracaju, o time da casa recebe a Serc que estreia na competição às 18h e se vencer fica com a mão na vaga. O time da terra da linguiça lidera a Série B com a mesma pontuação do Aquidauanense mas com melhor saldo de gols.

O jogo terá arbitragem de Neuri Antonio Prizbulinsk que será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Marcos dos Santos Brito. Wilson Claudino Bezerra será o 4º árbitro.