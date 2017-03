Nesta quinta-feira (2), dirigentes do Sete de Dourados confirmaram conversas com empresários do zagueiro André Luís de 37 anos. O atleta que joga pelo Taboão da Serra (SP), e disputa a série A3 do campeonato paulista deverá chegar em Dourados para disputar apenas o Campeonato Brasileiro da série D deste ano.

Segundo o gestor Tony Montalvão, o acerto com o beque não deve onerar a folha de pagamento do clube. "Foi um acordo vantajoso para o Sete, bem parecido com o que havíamos feito com o Otacílio Neto", explica o dirigente ao site Gazeta MS. Com o atacante, o clube era responsável pela estadia do atleta e sua família.

Taxado como polêmico, o zagueiro que tem passagens pelo São Paulo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Benfica, Marseille entre outros clubes de menor expressão, esteve no Botafogo em 2008, quando pariticipou de um lance inusitado e que marcou em sua carreira profissional.

O jogo era Botafogo e Estudiantes (ARG), quando o beque cometeu uma falta e ao receber cartão do árbitro, o jogador se revoltou e tomou o cartão das mãos da autoridade antes de ser expulso.

Outro apalavrado com a equipe de Dourados é o atacante uruguaio Acosta que também disputa o paulistão pelo Taboão da Serra (SP). Recentemente, circulou pela cidade a informação que o atleta que teve passagem pelo Corinthians não viria mais, fato desmentido pela diretoria e empresário do atleta.