O Sete de Dourados anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do meio-campista Fernando Pavão, de 24 anos, ex-atleta do Itaporã, Ubiratan e Cene. O jogador se apresentará a equipe sensação do interior no dia 3 de janeiro, juntamente com o restante do elenco.

Segundo o site Gazeta MS, Pavão se destacou com a camisa do Ubiratan durante a série A, no ano de 2014, quando culminou o rebaixamento da equipe para série B do campeonato. Depois ele vestiu a camisa do Cene, onde disputou a Copa do Brasil em 2014, e registrou seu nome na história da equipe marcando um dois gols contra o Sport Recife.

No segundo semestre daquele ano, Pavão foi contratado pelo Itaporã e ajudou no título da série B, junto com Calado, que também foi contratado pela equipe de Dourados.

O time do Sete abre a temporada no dia 29 de janeiro, em confronto contra o Ceilândia (DF), pela Copa Verde, no estádio do Douradão, em Dourados. Neste ano de 2017, o time também jogará o campeonato estadual onde buscará o novo bicampeonato e terá o Naviraisense, Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense e Urso, na primeira fase.

Equipe de Dourados também participará da Copa do Brasil, quando enfrentará o River (PI) em fevereiro deste ano, e também disputará a série D do Campeonato Brasileiro no segundo semestre.