Era um jogo histórico para o Sete de Dourados, em sua primeira participação na Copa do Brasil e já chegando à segunda fase depois de eliminar o River-PI. Mas pela frente havia um clube de Série A do Brasileirão. E a tradição do Sport acabou prevalecendo. Contra um rival frágil e sem correr riscos ao longo da partida, o Leão fez 3 a 0 na Ilha do Retiro nesta quarta-feira e despachou o time sul-mato-grossense da competição. A vitória foi construída com dois gols de Leandro Pereira e um de Rogério, diante de um público de pouco mais de 2 mil torcedores.

Classificado, o Sport pega na terceira fase o Boavista-RJ, que eliminou a Portuguesa por 2 a 0 no Canindé. A competição volta ao sistema de jogos de ida e volta. Os próximos duelos serão realizados nos dias 8 e 15 de março, e a CBF deve sortear a ordem dos mandos de campo.

No sábado, o Sport vai a Teresina encarar o River pela Copa do Nordeste, em duelo que vale a liderança do Grupo C. O Sete de Dourados, lanterna do Grupo B no Campeonato Sul-Mato-Grossense, terá uma merecida semana de descanso depois de uma intensa agenda de jogos pelo estadual e Copa Verde. O próximo compromisso é apenas na próxima quarta-feira, em casa, contra o Ivinhema.

O jogo

O Sete de Dourados entrou focado em segurar o ímpeto do Sport, congestionando o campo de ataque rubro-negro. O Leão partiu para cima com seu estilo peculiar de troca de passes, mas esbarrava na forte marcação. A solução foi buscar as enfiadas de bola. Aos 7, Diego Souza deixou Éverton na cara do gol, mas Wendell fez ótima intervenção. Três minutos depois, em jogada semelhante, Rithely achou Samuel Xavier sem marcação no bico da grande área. Ele centrou para o meio até Leandro Pereira, que completou para o fundo das redes.

O Leão seguiu controlando as ações ofensivas diante de um Sete que pecava na transição para o ataque. Até que aos 22 saiu o segundo. O cruzamento de Rogério pela direita desviou na marcação, mas não o suficiente para tirar da cabeça de Leandro Pereira. O rubro-negro foi absoluto e perdeu várias chances de ampliar, enquanto que o time sul-mato-grossense não conseguia sequer colocar os pés na grande área. Para não dizer que o Sete não atacou no primeiro tempo, Gustavo finalizou uma única vez, aos 33, de fora da área. Magrão só acompanhou a bola sair.

Segundo tempo

Mal a bola rolou e o Leão praticamente matou qualquer chance de reação do Sete. Aos 2, a zaga não afastou o cruzamento, o goleiro Wendell furou e a bola sobrou limpa para Rogério fazer o terceiro. Em ritmo de treino, o Sport chegava ao ataque quando queria. O quarto gol parecia questão de tempo. Os homens de frente desperdiçavam jogadas, enquanto que o Sete não tinha forças para reagir. Uma das melhores chances do Sete surgiu aos 16, e só porque Diego Souza afastou para trás o cruzamento, levando perigo ao camisa 1 rubro-negro. E aos 28, Primo experimentou de longe com veneno. Magrão tirou com os olhos.

Depois de correrem o jogo inteiro atrás do adversário, os jogadores do Sete acusaram cansaço nos fim da partida. Sem ameaçar nem ser ameaçado, o Sport só administrou a ampla vantagem até o último apito do árbitro.